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17 Şubat 2017 Cuma 15:10

Gırgır Dergisine Soruşturma

Gırgır Dergisine Soruşturma
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DERGİNİN 7. SAYISINDA YER ALAN "MUSA KIZILDENİZİ AYIRIR VE YAHUDİLERİ KURTARIR" BAŞLIKLI KARİKATÜRLE "HALKIN BİR KESİMİNİN BENİMSEDİĞİ DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMAK" SUÇU İŞLENDİĞİ GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gırgır mizah dergisinin 7. sayısında yer alan "Musa Kızıldeniz’i ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürün "hakaret" içerikli olduğu iddiasıyla "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, derginin 7. sayısının 10. sayfasında yayınlanan "Musa Kızıldeniz’i ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürün "hakaret" içermesi nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, karikatürün, Hz. Musa başta olmak üzere Musevilik ve İslam gibi semavi dinlere hakaret içerdiğine ilişkin hususların soruşturulabilmesi için şüpheliler hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma açıldığı kaydedildi.

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