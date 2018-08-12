banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Umut taciri AİDS’li çıktı
UMUT TACİRİ AİDS'Lİ ÇIKTI
4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:30
Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Şemsettin mahallesi Sisin mevkiinde sabah saatlerinde mevsimlik fındık işçilerini fındık bahçesine götüren sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. 



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, devrilen aracın altında kalan Muammer Üstün, eşi Hatun Üstün ve oğulları Kadir Üstün'ün hayatlarını kaybettiğini belirledi. 

Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Giresun  ve Bulancak Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna Saldırı...
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna Saldırı...
İyi Parti Kurultayında Genel Başkanlığa Akşener Seçildi
İyi Parti Kurultayında Genel Başkanlığa Akşener Seçildi
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan Amerika'nın küstah teklifini anlattı
Başkan Erdoğan Amerika'nın küstah teklifini anlattı
Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?
Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?
450 Milyon Liralık dev proje!
450 Milyon Liralık dev proje!
Yürek burkan kaza! Yola saçıldı
Yürek burkan kaza! Yola saçıldı
Merter Esnafı, Erdoğan'ın Çağrısına Uyup Dolar Kurunu 4 Liraya Sabitledi
Merter Esnafı, Erdoğan'ın Çağrısına Uyup Dolar Kurunu 4 Liraya Sabitledi
MASKİ’DEN, KARTLI SAYAÇ ABONELERİNE DUYURU
MASKİ’DEN, KARTLI SAYAÇ ABONELERİNE DUYURU
Kamyon şoförü hortumun içinden geçti
Kamyon şoförü hortumun içinden geçti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim