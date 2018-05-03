Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Dr. Viorel Gutu, gıda kaynaklı hastalıkların birçok kişiyi özellikle kadın ve çocukları ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Çocukların hem fiziksel hem de bilişsel olarak etkilenmeleri söz konusu. Gıda emniyetinin sağlanması lazım. Gıda güvenli değilse besleyici de değildir." dedi.



Gıda Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen "6. Gıda Güvenliği Kongresi", İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi'nde başladı.



Kongrenin açılışında konuşan Gutu, bu tür toplantıların gıda güvenliğinin arttırılması konusunda çok önemli olduğunu söyledi.



Uzmanların gıda güvenliği konusunu konuşarak çeşitli eylemleri ortaya koyacağını belirten Gutu, şöyle devam etti:



"Gıda güvenliği neden önemli? Çünkü insan hayatının üzerinde doğrudan etkisi var. Milyonlarca kişi, gıdalardan buluşan virüs ve bakteriler nedeniyle hayatını kaybediyor. Gıda kaynaklı hastalıklar, birçok kişiyi özellikle kadın ve çocukları çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Çocukların hem fiziksel hem de bilişsel olarak etkilenmeleri söz konusu. Gıda emniyetinin sağlanması lazım. Gıda güvenli değilse besleyici de değildir. Biz de gıda güvenliği standardını iyileştirmeye çalışıyoruz."



Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP) Başkanı Alenjandro Castillo ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, dünyanın birçok yerinden özellikle Kuzey Amerika'dan yaklaşık 56 üyelerinin bu kongreye iştirak ettiğini kaydetti.



Üyelerin gıda güvenliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptığını anlatan Castillo, "IAFP'nin misyonu, gıda güvenliği uzmanlarını bir forum çatısı altında bir araya getirmek ve deneyim alışverişinde bulunmalarını sağlamak." dedi.



IAFP'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Castillo, amaçlarının hem üretici hem de tüketiciler için daha sağlıklı gıdaların üretimini sağlamak olduğunu söyledi.



Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ise kongrede yurt dışından ve yurt içinden çok değerli konuşmacıların olduğunu belirterek, kongrenin faydalı olacağını söyledi.



6. Gıda Güvenliği Kongresi'ne; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Uluslararası Gıda Koruma Birliği'nin (IAFP) yanı sıra Gıda Güvenliği Derneği'ne paydaş kurum ve konuyla bağlantılı 19 kurum destek veriyor.



Gıda güvenliğinin tüketicinin korunması ve sektör ve ülke ekonomisinin gelişimi açısından stratejik öneme sahip bir konu olduğundan hareketle kongrede; sektör, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversite ve meslek kuruluşları ile sivil toplum kurumları bir araya gelip deneyimlerini paylaşacak.



Kongre, yarın sona erecek.



