Gezginlerin Yeni Gözdesi: Titus Tüneli - Hatay!

HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE DAĞDAN GELEN SULARI ENGELLEMEK İÇİN ESİRLERİN ÇEKİÇ VE MURÇ YARDIMIYLA YAPTIĞI BİN 380 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TİTUS TÜNELİ VE 100 METRE İLERİSİNDEKİ ROMA DÖNEMİNE AİT BEŞİKLİ MAĞARA, DOĞAL YAPISI VE İLGİNÇ HİKAYESİYLE ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

"ELLE YAPILAN DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜNELİ" OLARAK BİLİNEN TİTUS TÜNELİ, TURİSTLERİN ÖNEMLİ GEZİ ROTALARINDA YER ALIYOR

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ IŞIKGÖR:

"SAMANDAĞ VE HATAY İÇİN TİTUS TÜNELİ ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ BURASI BİR ÖREN YERİ VE BURAYI ZİYARETE GELENLERİN SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR. BU TÜNELİN TURİZMDE BİR DEĞER HALİNE GELMESİ HEM BİZLERİ UMUTLANDIRIYOR HEM DE TURİZMCİLERİ SEVİNDİRİYOR"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırıldığı bilinen tünel, doğanın içerisindeki büyüleyici mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çeken ve esirlerin çekiç ve murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, ilginç görüntü karşısında adeta büyüleniyor.

Tünelin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla büyük gösterişe sahip Beşikli Mağara da turist rehberlerinin rotası içerisinde yer alıyor.

Titus Tüneli’nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor. Tüneli ziyarete gelenler vatandaşlar, buradaki oda mezarları da görme şansı elde ediyor.

Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çevlik Ören Yeri Karşılama Merkezi" projesinin de Anıtlar Kurulunca kabul görmesiyle tünele gelen ziyaretçiler alışveriş, dinlenme, yeme içme hizmetlerinden yararlanabilecek.

"ELLE YAPILAN DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜNELİ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, tünelin turizm açısından kentin önemli bir değeri olduğunu vurguladı. Yapının "elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olduğunu belirten Işıkgör, "Samandağ ve Hatay için Titus Tüneli çok önemli çünkü burası bir ören yeri ve burayı ziyarete gelenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu tünelin turizmde bir değer haline gelmesi hem bizleri umutlandırıyor hem de turizmcileri sevindiriyor." dedi. İlçenin de önemli bir destinasyon olduğunun altını çizen Işıkgör, Samandağ'ın 14 kilometre uzunluğundaki sahiliyle hem deniz hem de kültür turizmiyle ön plana çıktığını anlattı.

Bu destinasyonun herkes tarafından değerlendirilmesini öneren Işıkgör, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gün geçtikçe arttığını, tünelin de ilçeye ve kente büyük katkı sunduğunu bildirdi.

Ziyaretçilere yeni hizmetler sunulacak Tünelle ilgili bir proje çalışması yaptıklarını, böylece bölgenin yeni bir yüze sahip olacağını kaydeden Işıkgör, şu bilgileri aktardı: "Şu anda Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 'Çevlik Ören Yeri Karşılama Merkezi' adı altında projemiz Anıtlar Kuruluna sunuldu. Proje sayesinde tünel alanının giriş yönleri değişecek, insanlar rahat bir oturma ve alışveriş mekanına kavuşacak. İnsanlar burada dinlenebilecek, çayını içebilecek ve yemek yiyebilecek mekanlara sahip olacak. Hazırlayacağımız bu cephe direkt Akdeniz'e bakan bir cephe olacak ve insanlar böylece daha çok zevk alacak. Biz bunu sabırsızlıkla bekliyoruz, İnşallah kuruldan geçtikten sonra uygulamalara da başlayacağız." Işıkgör, projenin yakın bir zamanda hayata geçmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.

"TİTUS TÜNELİ MUHTEŞEM BİR YAPI"

Ziyaretçilerden Muhammed Arık, Titus Tüneli'nin çok etkileyici bir yer olduğunu söyledi. Herkesin tüneli gelip görmesini tavsiye eden Arık, "İnsanı düşündürecek bir tünel var burada, insan gücüyle yapılmış ama nasıl yapılmış hayret verici, görmeye değer bir yer." diye konuştu.

Arık, tünelin, içerisinde yapılacak yeni çalışmayla çok daha güzel bir hal alacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi. Amerikalı Amy Guichard da İstanbul'da yaşadığını ve Hatay'a annesiyle gezmek için geldiğini söyledi.

Titus Tüneli ve Beşikli Mağara hakkında teknik bilgilere sahip olmadığını belirten Guichard, "Ama burayı çok güzel buldum. Burada her şey çok iyi." dedi. Güney Koreli Junyoung Kim de Hatay'ı çok beğendiğini kaydetti. Buradaki halkın çok iyi ve arkadaşça olduğunu aktaran Kim, "2 aydır Türkiye'deyiz. Tüm Türkiye'yi arabayla dolaşıyoruz. Burada çok sayıda Roma eseri var. Titus Tüneli muhteşem bir yapı." diye konuştu. Güney Koreli Minjo Lee ise kitaplarda okuduğu Titus Tüneli'ni çok beğendiğini belirtti.