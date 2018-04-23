Genelkurmaydan 23 Nisan'a özel afiş

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırlandı.

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehitçocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırladı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıiçin hazırlanan özel afiş, GenelkurmayBaşkanlığının internet sitesinde paylaşıldı.



