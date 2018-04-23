Genelkurmaydan 23 Nisan'a özel afiş
Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırlandı.
Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehitçocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıiçin hazırlanan özel afiş, GenelkurmayBaşkanlığının internet sitesinde paylaşıldı.
Genelkurmay Başkanlığının logosu ve Türk bayrağının da kullanıldığı görselde, şehit çocuklarının fotoğraflarına yer verildi.