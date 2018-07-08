Genelkurmay Başkanı Akar İncirlik’te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’nda inceleme ve denetleme yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’nı denetledi.

Komutanlıkta denetlemeler yapan Akar, üs komutanlığından bilgi aldı ve üste unsurları bulunan ABD, İspanya ve Katar askeri yetkilileri ile bir araya geldi.