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Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:42
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, “İki komutan, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler.” ifadelerini kullandı.

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Türkiye ve ABD’yi “NATO’nun kilit üyeleri” olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.

Görüşmede Suriye ele alındı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.  

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