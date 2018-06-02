Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, “İki komutan, DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler.” ifadelerini kullandı.
Görüşmede Suriye ele alındı
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.