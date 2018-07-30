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Genç Yönetmen Acun Ilıcalı'dan Yardım Bekiyor...

Genç televizyoncu Cezire adında bir program formatı ve Perspektif isimli bir sinema filmi hazırladığını söyledi. Perspektif filminin Türkiye’ye ödül dünyaya ise farklı bir bakış açısı katacağına inanan Pars Olgar Cezire isimli programın da Survivor tadında ve dünya da hiç denenmemiş bir format olduğunu dile getirdi.

Genç Yönetmen Acun Ilıcalı'dan Yardım Bekiyor...

Genç televizyoncu Cezire adında bir program formatı ve Perspektif isimli bir sinema filmi hazırladığını söyledi. Perspektif filminin Türkiye’ye ödül dünyaya ise farklı bir bakış açısı katacağına inanan Pars Olgar Cezire isimli programın da Survivor tadında ve dünya da hiç denenmemiş bir format olduğunu dile getirdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:58
Genç Yönetmen Acun Ilıcalı'dan Yardım Bekiyor...

Yapımcılarımızla birlikte kutlayacağımıza inanıyorum”.

Genç televizyoncu Cezire adında bir program formatı ve Perspektif isimli bir sinema filmi hazırladığını söyledi. Perspektif filminin Türkiye’ye ödül dünyaya ise farklı bir bakış açısı katacağına inanan Pars Olgar Cezire isimli programın da Survivor tadında ve dünya da hiç denenmemiş bir format olduğunu dile getirdi.

Acun Medya gibi anlayışlı, hoşgörülü ve başarılı olmak isteyen, sanatı halkla birleştiren bir ekibe sahip olduğunu düşünen Pars Olgar. Türkiye’deki televizyonculuğu farklı boyutlara taşıyacağını ileri sürdüğü Olgar Medya’yı kurdu. Ekibine Resmiyet kazandırmayı düşünen genç televizyoncu yakın zamanda ekibiyle başarılara imza atacağına inanıyor..Acun Ilıca'lının eski eşinin öz kuzeni olan Pars Olgar yakını olan Zeynep Ilıcalı Yılmaz'ada öfkeli elimden tutmuyorlar elimden tutan olsa çok sayıda projelere imza atacağım dedi.

Pars Olgar kimdir? Erzurum’lu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen Pars Olgar, 1 Ocak 1995'de Manisa’da dünyaya geldi. Babası SSK emeklisi annesi de ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Manisa’da Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine TBMM 85.Yıl Çok Programlı Lisede başlayan Pars Olgar, Lisesi'ni bitirdikten sonra, Sinop Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk Bölümü'nü kazandı, mezun olarak tamamladığı eğitiminden sonra Ordu’da Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümündeki eğitimine devam eden Pars Olgar aynı zamanda Kanal D, Atv, Tv8 gibi birçok kanal da staj yaptı ve çalıştı. Atv Ana Haber Spikeri Cem Öğretir’den Etkili iletişim, Beden Dili ve Diksiyon eğitimi aldıktan sonra Usta oyuncu ve şarkıcı Ayla Algan’dan Kamera önü eğitimi aldı 

KIBRI MANŞET/TÜRKİYE BÜROSU/METİN DURMAZ/İSTANBUL

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