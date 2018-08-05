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Genç oyuncu motor kazasında vefat etti

Sanatçı Onur Akay, Kiralık Aşk isimli dizinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez’in, trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu

Genç oyuncu motor kazasında vefat etti

Sanatçı Onur Akay, Kiralık Aşk isimli dizinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez’in, trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu

05 Ağustos 2018 Pazar 21:22
Genç oyuncu motor kazasında vefat etti

Genç oyuncu motor kazasında vefat etti

Sanatçı Onur Akay, Kiralık Aşk isimli dizinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez’in, trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu

21 yaşındaki genç oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Akay, 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez’in, motor kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.  Akay, “Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şişli’de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi’nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor.” dedi.

Ayrıca genç oyuncunun sette ünlü oyuncular Barış Arduç ve Onur Büyüktopçu ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Lise dördüncü sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan Türkiye'nin önemli şirketlerinin tanıtım filmlerinde de rol alan genç oyuncu, düzgün fiziği kadar yeteneğiyle de otoritelerden tam puan almayı başarmıştı. Hedefinin beyaz perdede önemli projelerde yer almaktı. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

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