Genç kıza dakikalarca dövüp kameraya çektiler!
Genç kız sosyal medya paylaşımını beğenmedi arkadaşını eve çağırıp dakikalarca darp etti.
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan bir olay tepki topladı.
EVE ÇAĞIRIP...
Sosyal medya paylaşımını beğenmedi arkadaşını evine çağıran kız, arkadaşını dakikalarca dövdü.
Tekme attıp, saçını çektiği arkadaşına tehditler savuran kız, zorla özür dilletikten sonra bıraktı.
ORTADAN KAYBOLDU
Dayak attığı anları kameraya kaydettiren kız, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kayıplara karıştı.