Genç Hissedenlerin Ömrü Daha Uzun

Genç hissedenlerin ömrünün daha uzun olabileceği belirlendi. Amerikalı bilim adamlarının 4 yıl süren araştırması, hissedilen yaş ile kalp-damar hastalıklarından ölüm riski arasında bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya ortalama 65 yaşındaki 6 bin 500'e yakın kişi katıldı. Katılımcıların kaç yaşında hissettikleri ve hastalıklardan ölüm oranı incelendi.