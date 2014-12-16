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Genç Hissedenlerin Ömrü Daha Uzun

Genç hissedenlerin ömrünün daha uzun olabileceği belirlendi. Amerikalı bilim adamlarının 4 yıl süren araştırması, hissedilen yaş ile kalp-damar hastalıklarından ölüm riski arasında bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya ortalama 65 yaşındaki 6 bin 500'e yakın kişi katıldı. Katılımcıların kaç yaşında hissettikleri ve hastalıklardan ölüm oranı incelendi.

Genç Hissedenlerin Ömrü Daha Uzun

Genç hissedenlerin ömrünün daha uzun olabileceği belirlendi. Amerikalı bilim adamlarının 4 yıl süren araştırması, hissedilen yaş ile kalp-damar hastalıklarından ölüm riski arasında bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya ortalama 65 yaşındaki 6 bin 500'e yakın kişi katıldı. Katılımcıların kaç yaşında hissettikleri ve hastalıklardan ölüm oranı incelendi.

16 Aralık 2014 Salı 14:47
Genç Hissedenlerin Ömrü Daha Uzun
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Genç hissedenlerin ömrünün daha uzun olabileceği belirlendi.

Amerikalı bilim adamlarının 4 yıl süren araştırması, hissedilen yaş ile kalp-damar hastalıklarından ölüm riski arasında bağlantı bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya ortalama 65 yaşındaki 6 bin 500'e yakın kişi katıldı. Katılımcıların kaç yaşında hissettikleri ve hastalıklardan ölüm oranı incelendi.

Katılımcılardan yaklaşık yüzde 70'i olduklarından 3-4 yaş küçük hissettiklerini belirtti. Bu kişilerin kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin, takvim yaşını hissedenlerden yüzde 14,3, daha büyük hissedenlerden yüzde 24,6 az olduğu sonucuna varıldı.

"Genç hissetmenin" sağlığa olumlu etkilerini gözler önüne seren araştırmanın sonuçları, "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Bilim Adamlarının 4 Yıl Süren AraştırmasıHissedilen Yaş Ile Kalp-damar Hastalıklarından ölüm Riski Arasında Bağlantı Bulunduğunu Ortaya Koydu.
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