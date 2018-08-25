banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
"Lefkoşa'da İntihar"
Son Dakika
Lefkoşa'da intihar
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
banner282

Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu

Giresun'da bulunan ve adı çeşitli efsanelerle anılan Gelin Kayası, bir zamanlar köy halkının umuduydu ancak bir anda başlarına dert oldu. İşte nedeni...

Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu

Giresun'da bulunan ve adı çeşitli efsanelerle anılan Gelin Kayası, bir zamanlar köy halkının umuduydu ancak bir anda başlarına dert oldu. İşte nedeni...

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:32
Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu

Giresun'da bulunan ve adı çeşitli efsanelerle anılan Gelin Kayası, bir zamanlar köy halkının umuduydu ancak bir anda başlarına dert oldu. İşte nedeni...

Giresun'da efsaneleriyle adından söz ettiren ve görünüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Gelin Kayası köy halkının başına dert oldu.

ÖNCE UMUT SONRA BELA OLDU

giresun-gelin-kayasi-iha

Giresun Mesudiye köyünün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline gelen Gelin Kayası, şimdilerde köy halkı için adeta hayal kırıklığı oldu. İlk zamanlarda turizme kazandırılması köylüler için umut olan Gelin Kayası, şimdilerde ise beklenenin aksine hiçbir çevre düzenlemesi bulunmayan gelip giden bazı ziyaretçilerin çöplerini bırakıp, manzara eşliğinde alkol alınan bir yer haline gelindiği ileri sürüldü.

“HİÇBİR DÜZENLEME YAPILMADI”

giresun-gelin-kayasi-iha-2

Gelin Kayasının sınırları içerisinde yer aldığı Mesudiye köyü sakinlerinden Kamile Taşhan, “Burası benim arazimin üzerinde bulunan bir yerdi. Dönemin Valisi burayı turizme kazandırmak için bizlerden müsaade istedi bizde verdik. Ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. Öylece kaldı. Ancak ziyaretçiler her geçen gün artmaya devam etti. Gelin Kayasının ilgi görmesinden memnunuz ancak bazı ziyaretçiler gelip burada alkol alıp, silahla ateş ediyorlar, giderlerken arkalarında çöplerini alkol şişelerini bırakıyorlar. Silah atılmasından, alkol alınıp bağırıp çağrılmasından kapıya dahi çıkamaz hale geldik” dedi.

giresun-gelin-kayasi-iha-3


Gelin Kayasının başlarına dert olduğunu anlatan İsmail Akgün ise “Gelen ziyaretçilerden tek isteğimiz getirdikleri çöplerini burada bırakmamalarıdır ve burada alkol alınıp silah atılmamasıdır” şeklinde konuştu.

Artık topluma mal olmuş, turizm değeri bulunan bir yere devletin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Cengiz Tuncay da, “Biz burası ziyaret edilmesin demiyoruz. Sadece buranın ziyaretler için daha güvenli, hale getirilmesini bekliyoruz. Devletin kolluk kuvvetlerinin daha çok kontrol altında tutmasını bekliyoruz. Şunda köylüye buranın faydasından çok zararı var. Güzel bir çevre düzenlemesiyle hatta yap işlet devret modeliyle etrafına çay bahçeleri, büfeler konularak yöre halkına da ekonomik katkı sağlayan bir yer haline getirile bilinir. Bizim beklentimiz budur” ifadelerini kullandı.

Gelin Kayasını günlük ziyaret eden yüzlerce kişiden biri olan Birsen Aygar ise “Ben Ankara'dan gelerek burayı ziyaret ediyorum. Gelin Kayası'nın efsanesini okuduğum da ve kayanın fotoğrafını gördüğümde çok ilgimi çekti. Şimdi iyi ki gelip görmüşüm. İki dev kaya üst üste bu yamaçta durması çok bir doğa harikası ve Allah'ın hikmeti olarak düşünüyorum” dedi.

giresun-gelin-kayasi-iha-1

GELİN KAYASI EFSANESİ NEDİR?

Halk tarafından anlatılan efsanenin birine göre, güzeller güzeli genç bir kız, görücü usulü ile sevmediği bir erkek ile evlendirilmek isteniyormuş. Anne ve babasına karşı çok saygılı olan iyi kalpli kız buna itiraz edebilecek durumda değilmiş. İçten içe köyün başka bir delikanlısı ile hayatını birleştirmek, onunla evlenmek istiyormuş. Ama bunu ailesi ile paylaşmaktan da sıkılıyormuş, biraz da babadan korkuyormuş. Tanımadığı, sevmediği bir erkeğe verilmesine engel olamamış. Düğün tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin olarak yolcu edilmiş. Gelin alayı önünde giden at üzerinde götürülürken içinden Allah’a dua edip yalvarmış, ‘Allah’ım, beni kötü koca eline düşürme, taş et dondur’ demiş. İyi kalpli gelinin duası kabul olmuş ve gelin alayının önünde, at üstünde taş oluvermiş.

Gelin Kayası bir taraftan bakıldığında yüz silueti ve at üzerinde duruşu bir başka taraftan bakıldığında ise gelinlik görünüşüyle dikkat çekiyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’
İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’
Türkiye’nin dış borcu hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Türkiye’nin dış borcu hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak
Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş
Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş
Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı
Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu
TSK’dan Başarılı Sınır Ötesi Operasyonları
TSK’dan Başarılı Sınır Ötesi Operasyonları
Türk tersanelerinde üretilen elektrikli gemiler dünya denizlerine açılacak
Türk tersanelerinde üretilen elektrikli gemiler dünya denizlerine açılacak
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi
İlk milli mikro uydu bir yıl sonra gökyüzünde
İlk milli mikro uydu bir yıl sonra gökyüzünde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim