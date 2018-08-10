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Gece yarısı Rize’yi sel vurdu

Rize'de gece etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin -Karayolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelanlı bölgelerde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Gece yarısı Rize’yi sel vurdu

Rize'de gece etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin -Karayolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelanlı bölgelerde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:12
Gece yarısı Rize’yi sel vurdu

Rize'de gece etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin -Karayolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelanlı bölgelerde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Rize’de gece şiddetli yağış etkili oldu, Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerindeki sel ve heyelanlar meydana geldi. Çamlıhemşin-Ardeşen Karayolu Akkaya köyü mevkiinde heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı, köyde 2 evde heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede 15 köy yolu da heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Rize'de şiddetli yağış! Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı - DHA

Rize’de şiddetli yağış! Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı 


MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sel ve heyelan sonucu riskli bölgelerde mahsur kalanlar jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Pazar ilçesi Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

AA

AA

Rize'de şiddetli yağış- DHA

AA

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