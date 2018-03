“Gebertirim“ Sözü Boşanma Nedeni

İzmir Aile Mahkemesi hakimi, iki çocuk annesi 35 yaşındaki Samiye A'ya, 'Gebertirim seni' diyen 15 yıllık kocası Mahmut A'nın, 6 ay süreyle eve girmesinin yasaklanması, eşinin 100 metre uzağında bulunması ve Samiye A'nın polis koruması altında tutulmasına da karar verdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 35 yaşında ve iki çocuk annesi Samiye A, İzmir Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 15 yıllık kocası oto tamircisi 41 yaşındaki Mahmut A'ya karşı hem boşanma davası açtı hem de mahkemeden koruma talebinde bulundu. Samiye A, boşanma davası dilekçesinde, eşiyle, akrabasının ortaya attıkları dedikodu yüzünden biri 10 diğeri 7 yaşında iki çocuğunun gözleri önünde tartıştıklarını ve kendisine ağır sözler söyleyip tehditlerde bulunduğunu belirtti.



'Boğazımı sıkıp tehdit etti'



Duruşma salonunda hakime sözlü olarak yaşadıklarını anlatan Samiye A, "Eşimin akrabalarıyla aramda zaman zaman tartışmalar oluyordu. En son yaşanan tartışmadan sonra eşim akşam eve geldiğinde bana neden tartıştığımızı sordu. Ben de kendisine neler olduğunu anlatmaya çalıştım. Ancak eşim benim anlattıklarıma değil, akrabalarının anlattıklarına inanarak benimle tartışmaya başladı. Akrabalarını kayırması üzerine ben de sinirlenip, 'madem bana inanmıyorsun o zaman boşa beni' dedim. Ben bu sözü söylediğimde, boğazımdan tutarak, 'Gebertirim ama boşanmam' dedi. Boğazımı sıkması ve öfkeyle bana bakmasından korktum. Kadın cinayetleri aklıma gelince, ilk defa eşimin beni öldürebileceğini düşündüm. Çocuklar 'baba yapma' diye ağlayınca boğazımı bıraktı ve çeketini alıp evden gitti. Birkaç gün başka yerlerde kaldı ve eve gelmek istediğini söyledi ancak kabul etmedim. Zorla geleceğini söyledi. Ama hiç gelmedi. Ancak geleceği ve gece beni öldüreceği düşüncesiyle geceleri korku içinde uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu. Bu korkuyla bir arada yaşayamayacağımızı düşünerek boşannma davası açtım. Mahkemenizden de koruma talebimde bulunuyorum" dedi.



'Ailemi seviyorum'



Mahkemeye davet edilen ve duruşmaya gelen oto tamircisi Mahmut A. ise boşanmayı kabul etmediğini belirterek, "Eşimle akrabalarımın yüzünden tartıştık ve bu tartışma daha öncekilere göre bir daha uzun oldu. 15 yıllık eşime bir gün bile el kaldırmış insan değilim. O an zaten sinirliydim bana söylediği sözler sinirimi en üste çıkardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Eve gelmemi istememesi ve beni eve almaması daha sonra aramızın düzelmesine de olanak sağlamadı. O günden sonra hiç eve de gitmedim, kendisiyle konuşmak için yanına da gitmedim. Benden korktuğunun farkındayım ama onu seviyorum. Eğer kendisine gelmesi ve bizim bir aile olduğumuzu bilmesi için benim dışarıda kalmam gerekiyorsa onu da yaparım. Yaptığımdan pişmanım, ailemi seviyorum ve her türlü karara da saygılıyım" dedi.

Aile Mahkemesi hakimi, duruşma sonunda Mahmut A'nın 6 ay süreyle koruma kararı gereği daha önce müşterek olarak kullandıkları aile konutuna girmemesine, bu süre içinde Samiye A'ya 100 metreden fazla yaklaşmamasına ve ayrıca Samiye A'nın polis nezaretinde koruma içinde tutulmasına karar verdi. ALİ EYCE



"Keşke bu duruma gelmeseydiniz"



Hakim, kararı duyduğunda üzülen Mahmut A.'ya, "Bu kararı eşinin yaşadığı yerdeki karakola göndereceğiz. Kanunlar böyle emrediyor. Keşke bu duruma gelmeseydiniz. Bu yasaklara riayet et. Belki bu zaman sonunda eşin de kendini iyi hisseder, seni affeder ve boşanmaktan da vazgeçer" diye nasihatta bulundu. Mahmut A. ise hakime, "Kararınıza saygılıyım ve eşimi geri kazanmak için neye uymam, ne yapmam gerekiyorsa yapacağım" dedi.