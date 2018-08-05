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Gaziantepsporlu futbolcular ABD Başkanı Trump'a pankartla tepki gösterdi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantepsporlu futbolcular, mücadelenin ikinci yarısına çıkarken Amerika Birleşik Devletleri'nin hemşehrileri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı uygulamasına açtıkları pankartla tepki gösterdi

Gaziantepsporlu futbolcular ABD Başkanı Trump'a pankartla tepki gösterdi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantepsporlu futbolcular, mücadelenin ikinci yarısına çıkarken Amerika Birleşik Devletleri'nin hemşehrileri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı uygulamasına açtıkları pankartla tepki gösterdi

05 Ağustos 2018 Pazar 00:00
Gaziantepsporlu futbolcular ABD Başkanı Trump'a pankartla tepki gösterdi!

Gaziantepsporlu futbolcular ABD Başkanı Trump'a pankartla tepki gösterdi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantepsporlu futbolcular, mücadelenin ikinci yarısına çıkarken Amerika Birleşik Devletleri'nin hemşehrileri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı uygulamasına açtıkları pankartla tepki gösterdi

Süper Lig'in başlamasında 1 hafta kala, Sivasspor son hazırlık maçında 4 Eylül Stadyumu'nda Gaziantepspor ile karşılaştı. Sivasspor rakibini 3-0 yenerken, karşılşamaya Gaziantepsporlu futbolcuların açtıkları pankart damga vurdu!

Karşılaşmanın ikinci yarısına çıkan Gaziantepspor, açtığı pankartla Amerika Birleşik Devletleri’nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e karşı yaptırım kararına tepki gösterdi. Gaziantepsporlu futbolcuların açtığı pankarta, "Ey Trump, Gül’ün formasında 6 bin 317 şehidin kanı var. Gül’e tehdit vız gelir akıllı ol yorum biz Antepliyiz" yazarak Bakan Gül’e destek verdi.

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