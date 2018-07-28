Gaziantep'te Çıkan Yangın Sonrası 250 Bin Lira Değerindeki Yem Kül Oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir çiftlik evinin önünde çıkan yangında 250 bin liralık yem yanarak kül oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir çiftlik evinin önünde çıkan yangında 250 bin liralık yem yanarak kül oldu.

EVİN ÖNÜNDE ÇIKAR YANGIN AHIRA SIÇRADI

Olay, öğleden sonra Beypınar Mahallesi kırsalında Süleyman veMehmet Aras, kardeşlere ait küçükbaş hayvan çiftlik evinin önünde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın çiftlik evine yakın bölgede istiflenen 100 ton silajlık mısır ile saman balyalarına sıçradı.

250 BİN LİRA KÜL OLDU

İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle çiftliğe sıçramadan kontrol altına alınan yanında yemler yanarak kül oldu. Yaklaşık 250 bin liralık maddi hasar olduğu belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.