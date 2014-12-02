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Gaziantep Mutfağı Unesco'ya Aday

Gaziantep Belediyesi, kentin mutfağı, yeme ve içme kültürünün UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras programına girmesi için başvuruda bulundu.

Gaziantep Mutfağı Unesco'ya Aday

Gaziantep Belediyesi, kentin mutfağı, yeme ve içme kültürünün UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras programına girmesi için başvuruda bulundu.

02 Aralık 2014 Salı 16:43
Gaziantep Mutfağı Unesco'ya Aday
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Gaziantep Belediyesi, kentin mutfağı, yeme ve içme kültürünün UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras" programına girmesi için başvuruda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'i gastronomide de en üst sıralara taşımak için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu kapsamda kentteki restoran sahipleri ve baklavacılarla toplantı yaptı.

Şahin, toplantıda, şehrin tarih ve kültür mirası noktasında çok yüksek bir hazineye sahip olduğunu belirtti.

Gaziantep'in 32 medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bugün 5 antik kenti restore etme gücüne ulaştığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ticaret, sanayi, kültür, tarih ve turizm şehrimizi taçlandıran bir şey var, o da bizim gastronomimiz. Tek başına bunu pazarlayan ve bunun üzerinden hakikaten bacasız fabrika üreten ülkeler var. Bizim çeşitlilik bakımında bugün öne çıkan İtalya ve Fransa'nın mutfağından hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var."

Rekabeti yönetip, kentin cazibesinin artırılması için uluslararası toplumun diline ulaşılması gerektiğine dikkati çeken Şahin, işletme sahiplerine bu noktada çok iş düştüğünü ifade etti.

Şehrin yeme içme kültürünün, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras" programına girmesi için başvurduklarını anımsatan Şahin, sonuç beklediklerini kaydetti.

Gaziantep'in sahip olduğu zenginliği geleceğe taşıması gerektiğini belirten Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Yetişmiş insan gücünü koymazsanız, okulunuz olmazsa, hakikaten diplomalı, kendini bu işe adamış kişiler, bu işin sahibi olmazsa, bu işi başaramazsınız. Bizim kentin yeme içme kültürünü yükselen bir değer haline dönüştürüp, dünyayla yarıştıracak hale getirmemiz lazım. Bu hedefe ulaşmak için kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlamamız gerekiyor."

Kentin "Dünya, Yiyecek ve İçecek Turizmi 2019" yılına da aday olduğunun müjdesini veren Şahin, adaylığın resmen açıklandığını duyurdu.

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