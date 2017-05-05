Gaziantep 2019'da 'Memba Suyu'na Kavuşacak

İstanbul'u Melen Çayı'yla, su kaynağı olmayan KKTC'yi ise Türkiye'den döşenen borularla suya kavuşturan teknik ekip, su fakiri Gaziantep'i de suya kavuşturacak.

İSTANBUL'U MELEN ÇAYI'YLA, SU KAYNAĞI OLMAYAN KKTC'Yİ İSE TÜRKİYE'DEN DÖŞENEN BORULARLA SUYA KAVUŞTURAN EKİP, SU FAKİRİ GAZİANTEP'İ DE SUYA KAVUŞTURACAK

TÜRKİYE'NİN İÇME SUYU ALANINDAKİ İKİNCİ EN BÜYÜK YATIRIMLARINDAN "DÜZBAĞ İÇME SUYU PROJESİ" İLE KAHRAMANMARAŞ'TAN DOĞAN VE FIRAT NEHRİ'NİN BİR KOLU OLAN GÖKSU'NUN SUYU GAZİANTEP'E AKITILACAK

İstanbul'u Melen Çayı'yla, su kaynağı olmayan KKTC'yi ise Türkiye'den döşenen borularla suya kavuşturan teknik ekip, su fakiri Gaziantep'i de suya kavuşturacak.

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından "Düzbağ İçme Suyu Projesi" ile Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) beldesinden doğan ve Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Nehri'nin suyu Gaziantep'e akacak.

Temeli Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan projede tünellerin yapımının devam ettiği, suyu taşıyacak devasa boruların da bölgeye getirilerek kaynak işlemine başlandığı bildirildi.

İçme suyu ihtiyacının yüzde 73'ünü 52 kilometre mesafeden, komşusu Kahramanmaraş'taki Kartalkaya Barajından, yüzde 21'ini 42 kilometre mesafedeki Mizmilli kuyularından ve yüzde 6'sını ise şehir merkezindeki kuyulardan karşılayan Gaziantep'i yüksek elektrik maliyetlerinden kurtaracak projeden 2019'da su teminine başlaması planlanıyor.

GAZİANTEP'İN ÇILGIN PROJESİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güneydoğu'nun en cazibeli ve gözde kenti Gaziantep"i yüksek elektrik maliyetlerinden kurtaracak ve kaliteli içme suyuna kavuşturacak Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin kentin en çılgın projesi olduğunu söyledi.

İçme suyundaki mevcut durumun uzun vadede sürdürülebilir bir sistem olmadığını ifade eden Şahin, görevi devraldığı ilk günden itibaren bu sorunun çözümü noktasında çalışmalara başladıklarını 2,5 yıl süren çalışmanın ardından hazırlanan projeyi hükümete sunduklarını ve gereken desteği aldıklarını anımsatarak, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle temeli atılan projenin hızla ilerlediğini vurguladı.

Şahin, Gaziantep'in şu anda Türkiye'nin en pahalı su üretim sistemine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Halkımızdan topladığımız su parasının dörtte birini elektrik masrafı olarak ödemek durumundayız. Eski parayla 100 trilyon elektrik parası ödüyoruz. 100 trilyon benim 4 kavşak yapmam demek. Yeni bir dünya düzeni var.

Bu düzende su yönetimi, altın, maden veya petrol yönetimi kadar önemli. Çünkü artık suyunu yönetemeyen şehirlerin, ülkelerin gelecekte sürdürülebilir bir kalkınma sağlamaları mümkün değil. Gaziantep, pahalı su içiminde Türkiye'de ilk 5'te. Su kalitesi de sert, çünkü kuyu suyu da ekliyoruz. Daha kaliteli bir suyu daha uygun bir fiyata getirebilmem için benim elektrik maliyetini aşağıya çekmem gerekiyordu. Düzbağ İçme Suyu Projesi'yle kentimizin ve bölgemizin kazanacağı çok önemli bir projeyi başlattık. Temeli atıldı ve çalışmalar sürüyor. Zaten Göksu'da bu memba suyu boşuna akıp gidiyordu. Biz Göksu'nun bin 100 rakımdaki kaliteli suyunun Gaziantep'e gelmesini sağladığımız zaman, bu işi başarmış olacağız. Göksu'daki su, yapılacak regülatörle 120 kilometreden gelecek ve Kartalkaya Barajı'na akacak."

BORULARIN KAYNAĞINA BAŞLANDI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile yürütülen projede kullanılacak, içinden rahatlıkla otomobil geçebilecek boyuttaki boruların bölgeye geldiğini ve kaynağına başlandığına işaret eden Şahin, şu ana kadar 500 metre boru kaynağının yapıldığını, diğer yandan da yapılan tünellerde 100 metrelik mesafenin kazıldığını bildirdi.

Şahin, geçen hafta teknik heyetiyle Helete'ye giderek vatandaşlar ve yetkililerle toplantı yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"(Kahramanmaraş'ın en güzel suyu Gaziantep'e gidiyor) diye birileri sürekli orada fitne çıkarıyordu. Kahramanmaraş'ın beslendiği su burası değil. Göksu'daki su Fırat'a akıp gidiyor. Boşa akan bir suydu. Durumu anlattık, Kahramanmaraş'ın beslendiği suyun, kendi havzası içerisinde güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledik. Bu suyu birlikte kullanacağımızı, asla Kahramanmaraş'ı, Helete'yi ve Çağlayancerit'i rahatsız edecek hiçbir şeyin içerisinde olmayacağımızı, tam tersine birlikte bölgesel kalkınma adına su yönetiminde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı anlattık. Bölge de rahatladı. Burada herkesin, bölgenin kazanacağı ve kalkınacağı, bölgenin su yönetimini bilimsel ve teknik olarak doğru yönettiğimiz enerji maliyetlerinin aşağı düştüğünü yeni bir dönemin başlangıcındayız."

Fatma Şahin, Düzbağ İçme Suyu Projesi'ni, Melen ile KKTC'ye su temini projelerinde de görev alan bir ekibin yürüttüğüne işaret ederek "O yüzden elimiz çok güçlü. 1,5 yıl içerisinde bu suyu akıtacaklarını söylüyorlar.

2019'da yerel seçimlerden önce bu suyu akıttığımızda su fiyatlarını aşağıya düşüreceğiz. Daha kaliteli bir suyu daha ucuza içireceğimiz, şehrin ve bölgenin 50 yıllık su yönetimini yaptığımız yeni bir dönem başlatmış olacağız. Bu bakımdan Düzbağ barajı bizim en önemli çılgın projemiz." dedi.