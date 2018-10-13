Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Gidip Bir Daha Çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Önündeki Bekleyiş Sürüyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrili Levent'teki başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu canlı yayın yapıyor.

Tatil nedeniyle sakin olduğu gözlenen konsolosluğa dün 4 sivil plakalı araç içerisinde 11 kişi gelmişti. Bu kişilerin daha sonra konsolosluktan ayrıldığı öğrenildi.

OLAY

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



