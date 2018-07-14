Gaybubet evinde çıkanların kimlikleri şoke etti!

Adana’da terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin, ‘gaybubet evi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde ilçe imamı ve sohbet ablasının evli olduğu ortaya çıktı. Akrabalarına ait nüfus cüzdanlarına kendi fotoğraflarını yapıştırarak kimliklerini gizlemeye çalışan FETÖ’cü karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğretmen olan çiftin, daha önce örgütle bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Adana Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş'ta terör örgütü ‘FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir süre önce öğretmenlikmesleğinden atılarak ihraç edilen ve her yerde aranan Emrah A. ve eşi Sevilay A.'nın izine Adana'da ulaştı.



Polis, zanlıların saklandığı merkez ilçe Çukurova'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki ‘gaybubet evi'ne operasyon düzenledi.



Sahte kimlikle yakalandılar



Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Emrah A.'nın, örgütün Kahramanmaraş'ın Andırın sözde ‘ilçe imamı', eşi Sevilay A.'nın da sohbet ablası olduğu ortaya çıktı. Kimliklerini gizlemek için yakınlarına ait nüfus cüzdanına kendi fotoğraflarını yapıştıran zanlıların, örgütle bağlantısı nedeniyle de bir süre önce öğretmenlik mesleğinden atılarak ihraç edildiği öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.









