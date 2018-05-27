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Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı

Oyuncu Gamze Özçelik, Suriye'li  bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu.

Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı

Oyuncu Gamze Özçelik, Suriye'li  bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu.

27 Mayıs 2018 Pazar 21:45
Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı

Gamze Özçelik, Suriyeli aileyle iftar yaptı

Oyuncu Gamze Özçelik, Suriye'li  bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu.

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Özçelik,Suriyeli  aile ile iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizde mülteci olarak bulunan bir ailemizin evinde iftarımızı yaptık. Zor durumda kalmış, savaştan kaçmış, buraya sığınmış kardeşlerimizin sesini duyurmak için organize edilmiş bir iftar aynı zamanda." dedi.Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nce (UMHD) Pendik’te organize edilen buluşmada, oyuncu Gamse Özçelik 11 haneli Alalı ailesi ile iftar yaptı.

Çok çocuklu ve kalabalık bir aile olmasına rağmen ailenin mutlu olduğunu ifade eden Özçelik, "Çok güzel bir aile. Sanıyorum arkadaşlarından çok kayıp yaşamışlar savaşta. Ama anne-baba çok şükür hayatta. Yetim değil çocuklar en azından. Kalabalık bir aile, çok çocuklu. Gayet güler yüzlü çocuklar. Gerçekten çok güzel." diye konuştu. İftarın ardından Özçelik, aileye ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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