Galatasaray’a geri dönüyor!

Galatasaray’da, 15 maçta forma giyen ve kontratının uzaması için 18 maça ihtiyacı olan Iasmin Latovlevici’nin bileti kesildi. Yuto Nagatomo’nun bonservisini alacak olan sarı kırmızılı ekipte Lionel Carole yedek sol bek olacak.

Galatasaray‘da 10’u lig 5’i kupa olmak üzere 15 kez forma giyen Latovlevici‘nin sözleşmesi 18 maça ulaşması halinde 1 yıl uzayacaktı. Ancak Akhisar deplasmanında savunmanın solunda Nagatomo oynayacak ve Rumen sol bekin son iki haftaya girilirken Galatasaray’da devam etme ihtimali kalmayacak.

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