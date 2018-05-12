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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Belhanda ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Belhanda ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 21:54
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Belhanda ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar bu galibiyetle birlikte sahasında oynadığı 17. maçta 16. galibiyetini alırken, Aslan'ın 21. şampiyonluğa ulaşmak için yalnızca 1 puana ihtiyacı kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında lider giren Galatasaray, dolu tribünler önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda yalnızca 1 kez puan kaybeden Cim Bom, Yeni Malatyaspor karşısında da kazanmayı bildi.

Belhanda ve Gomis'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan ve 72 puana yükselen Galatasaray, gelecek hafta oynanacak Göztepe maçından 1 puanla ayrılması halinde hiçbir maçın sonucuna bakmazsızın 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.

Henüz 30. saniyede Galatasaray 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasında Garry Rodrigues topla buluştu. Karşı karşıya pozisyonda topu Belhanda'ya çıkardı, Faslı yıldız boş kaleye topu gönderdi.

8. dakikada Diallo, Belhanda'ya yaptığı hareket sonrası maçtaki ilk sarı kartı gördü.

12. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yine Garry Rodrigues'in taşıdığı top sonrası boş pozisyonda Gomis'e çıkardı. Fransız golcü penaltı noktası üzerinde boş kaleye topu filelere yuvarladı.

17. dakikada ceza sahası üzerinden Garry Rodrigues'in şutu üstten auta gitti.

27. dakikada Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Sinan Gümüş orta sahadan aldığı topu taşıdı, sol kanattaki Rodrigues'i gördü, yıldız futbolcunun plasesini kaleci Farnolle yumuşattı, savunma pozisyonu uzaklaştırdı.

44. dakikada Yeni Malatyaspor'da Boutaib, ceza sahası içi sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak top uzak köşeden auta gitti.

Son Güncelleme: 12.05.2018 22:00
Anahtar Kelimeler:
SonucuMaçYeni MalatyasporGalatasaray
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