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Galatasaray TV’nin banka hesaplarına haciz şoku

Bilgisayar şirketinden 28 bin 600 TL’ye satın aldığı hard disklerin parasını ödemeyen Galatasaray Televizyonunun (GS TV) banka hesaplarına, şirket avukatları tarafından başlatılan icra işlemi sonucu haciz konuldu. Ancak hesaplarda başka hacizler olması nedeniyle bilgisiyar şirketi şu aşamada sadece 905 TL alabilecek.

Galatasaray TV’nin banka hesaplarına haciz şoku

Bilgisayar şirketinden 28 bin 600 TL’ye satın aldığı hard disklerin parasını ödemeyen Galatasaray Televizyonunun (GS TV) banka hesaplarına, şirket avukatları tarafından başlatılan icra işlemi sonucu haciz konuldu. Ancak hesaplarda başka hacizler olması nedeniyle bilgisiyar şirketi şu aşamada sadece 905 TL alabilecek.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:40
Galatasaray TV’nin banka hesaplarına haciz şoku

Galatasaray TV’nin banka hesaplarına haciz şoku

Bilgisayar şirketinden 28 bin 600 TL’ye satın aldığı hard disklerin parasını ödemeyen Galatasaray Televizyonunun (GS TV) banka hesaplarına, şirket avukatları tarafından başlatılan icra işlemi sonucu haciz konuldu. Ancak hesaplarda başka hacizler olması nedeniyle bilgisiyar şirketi şu aşamada sadece 905 TL alabilecek.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray TV, 11 Ocak tarihinde 40 adet 26 Ocak tarihinde de 10 adet hard disk aldı. Dolar üzerinden alınan hard diskler için iki ayrı fatura düzenleyen firma, GS TV'den ödemeyi alamadı.

Bilgisayar firması, avukatları Mehmet Nuri Aytekin ve İbrahim Erdoğan aracılığıyla alacağını tahsil etmek için harekete geçti. Avukatlar, aldığı ürünlerin parasını ödemeyen GS TV için haciz işlemi başlattı.

Bunun üzerine GS TV avukatları icra takibine karşı itiraz etti. İstanbul İcra Müdürlüğü'ne kısmi itiraz dilekçesi veren GS TV avukatları ödemeleri gereken miktarın 28 bin 600 TL değil 27 bin 800 TL olduğunu söyledi. GS TV avukatları itirazlarının Dolar üzerinden satın alınan ürünlerde oluşan kur farkına ilişkin olduğunu bildirdi.

BANKALARA HESAPLAR SORULDU

Bunun üzerine bilgisayar şirketi avukatları İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak GS TV'nin banka hesaplarına haciz konulmasını istedi.

SADECE 905 LİRA ALABİLECEKLER

İcra Müdürlüğü de GS TV'nin bankalardaki tüm hesaplarına haciz konulması kararı verdi. Ancak televizyon kanalının hesaplarında başka hacizler olması nedeniyle bilgisiyar şirketi alacağı olan 28 bin 600 TL'den sadece 905 TL alabilecek.

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