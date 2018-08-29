Galatasaray Tolga Ciğerci'yi gönderdi

Galatasaray, uzun süredir sakat olduğunu söyleyip takımla çalışmalara çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

Galatasaray, uzun süredir sakat olduğunu söyleyip takımla çalışmalara çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.



KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI



Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:



"Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."