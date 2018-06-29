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Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme uzattı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren isimlerden Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.

Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme uzattı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren isimlerden Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.

29 Haziran 2018 Cuma 23:54
Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme uzattı

Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme uzattı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren isimlerden Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren isimlerden Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme uzattığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: 

"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk ile 2018-2019 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 200.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Buna ek olarak, 2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euroödenecektir. Futbolcu  ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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