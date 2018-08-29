banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın rakipleri yarınki kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılılar kurada 4. torbada yer alacak.

Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın rakipleri yarınki kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılılar kurada 4. torbada yer alacak.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:50
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın rakipleri yarınki kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılılar kurada 4. torbada yer alacak.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Galatasaray'ın rakipleri yarın belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayacak ve 11-12 Aralık'ta oynanacak maçların ardından sona erecek.



İŞTE RAKİPLER

Devler Ligi kurası öncesi bu akşam 3 play-off karşılaşması oynanacak. Grup aşamasına kalmaya hak kazanan son ekiplerin belli olmasıyla torbalar da son şeklini alacak. Play-off maçları öncesi kuraya katılacak takımların torbaları şöyle:

1. torba: Real MadridAtletico MadridBarcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)

3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique LyonMonaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya)

4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda bu akşam oynanacak Salzburg - Kızılyıldız, PSV Eindhoven -BATE Borisov ve PAOK - Benfica karşılaşmalarının ardından tur atlayan takımlar ve turnuvaya doğrudan katılan LiverpoolValencia ve Viktoria Plzen'in de torbaları belirlenecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı
Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı
Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti
Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!
Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…
Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin cezası belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin cezası belli oldu
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim