banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
257.293
DOLAR
6.7118
STERLİN
8.6766
EURO
7.8243
Başbakanlık’ta kriz toplantısı
BAŞBAKANLIK'TA KRİZ TOPLANTISI
Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”
BESİM: "GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM..”
Mevlevi’de yangın
MEVLEVİ'DE YANGIN
30,000 Euro nakit para ile çıkış yapamadı
30,000 EURO NAKİT PARA İLE...
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu | Şampiyonlar Ligi kura çekimi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu | Şampiyonlar Ligi kura çekimi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:16
Galatasaray'ın rakipleri belli oldu | Şampiyonlar Ligi kura çekimi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda kura çekimi bu akşam 19.00'da Monaco'da gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katıldı. D Grubuna düşen Galatasaray, Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04 ile eşleşti.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

 B Grubu: Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV, İnter

 C Grubu: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

 D Grubu: Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04, GALATASARAY

 E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

 F Grubu: Manchester City, Shaktar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim

 G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Vitoria Plzen

 H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

1. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. TORBA: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)

3. TORBA: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), PSV (Hollanda), Valencia (İspanya)

4. TORBA: Club Brugge (Belçika), GALATASARAY (TÜRKİYE), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Vitoria Plzen (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan)

Şampiyonlar Ligi'nde yapılan değişiklikler:

- Maç saatleri değişti. Bu sezon maçların yarısı TSİ 19:55, diğer yarısı ise TSİ 22:00'de başlayacak.

- Kulüpler, devre arasında yaptıkları transferleri (en fazla 3 yeni isim) hiçbir sınıra tabi tutulmadan listeye ekleyebilecek.

Şampiyonlar ligi grup maçları ne zaman?

18/19 Eylül 2018

2/3 Ekim 2018

23/24 Ekim 2018

6/7 Kasım 2018

27/28 Kasım 2018

11/12 Aralık 2018

En iyi kaleci...

Keylor Navas, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi kalecisi seçildi.

En iyi savunmacı...

Sergio Ramos, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Real Madrid, 5. kez en iyi defans oyuncusu çıkarmış oldu.

1997/98: Fernando Hierro

2001/02: Roberto Carlos

2002/03: Roberto Carlos

2016/17: Sergio Ramos

2017/18: Sergio Ramos

En iyi orta saha...

Luka Modric, Şampiyonlar Ligi'nde yılın orta saha oyuncusu seçildi.

En iyi forvet...

UEFA yılın en iyi forvet oyuncusu ödülü Cristiano Ronaldo'ya gitti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 aylık bebeğin Atatürk sevgisi yürekleri ısıttı
10 aylık bebeğin Atatürk sevgisi yürekleri ısıttı
Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın kura sevinci
Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın kura sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta 34 yıllık tezgahı bozmak için adımlar atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta 34 yıllık tezgahı bozmak için adımlar atıyoruz
Irak'ın kuzeyinde en az 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde en az 2 terörist etkisiz hale getirildi
TürkAkım boru hattı projesi yüzde 80 tamamlandı
TürkAkım boru hattı projesi yüzde 80 tamamlandı
En hızlı çay toplamak için yarıştılar
En hızlı çay toplamak için yarıştılar
İyi Parti'de il başkanları ve il yönetimlerinin istifası istendi
İyi Parti'de il başkanları ve il yönetimlerinin istifası istendi
Trans yağlar kanser riskini arttırıyor
Trans yağlar kanser riskini arttırıyor
Türkakım boru hattı projesi yüzde 80 tamamlandı
Türkakım boru hattı projesi yüzde 80 tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim