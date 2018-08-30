Galatasaray'ın rakipleri belli oldu | Şampiyonlar Ligi kura çekimi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda kura çekimi bu akşam 19.00'da Monaco'da gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katıldı. D Grubuna düşen Galatasaray, Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04 ile eşleşti.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu: Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV, İnter

C Grubu: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu: Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04, GALATASARAY

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu: Manchester City, Shaktar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Vitoria Plzen

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

1. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. TORBA: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)

3. TORBA: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), PSV (Hollanda), Valencia (İspanya)

4. TORBA: Club Brugge (Belçika), GALATASARAY (TÜRKİYE), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Vitoria Plzen (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan)

Şampiyonlar Ligi'nde yapılan değişiklikler:

- Maç saatleri değişti. Bu sezon maçların yarısı TSİ 19:55, diğer yarısı ise TSİ 22:00'de başlayacak.

- Kulüpler, devre arasında yaptıkları transferleri (en fazla 3 yeni isim) hiçbir sınıra tabi tutulmadan listeye ekleyebilecek.

Şampiyonlar ligi grup maçları ne zaman?

18/19 Eylül 2018

2/3 Ekim 2018

23/24 Ekim 2018

6/7 Kasım 2018

27/28 Kasım 2018

11/12 Aralık 2018

En iyi kaleci...

Keylor Navas, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi kalecisi seçildi.

En iyi savunmacı...

Sergio Ramos, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Real Madrid, 5. kez en iyi defans oyuncusu çıkarmış oldu.

1997/98: Fernando Hierro

2001/02: Roberto Carlos

2002/03: Roberto Carlos

2016/17: Sergio Ramos

2017/18: Sergio Ramos

En iyi orta saha...

Luka Modric, Şampiyonlar Ligi'nde yılın orta saha oyuncusu seçildi.

En iyi forvet...

UEFA yılın en iyi forvet oyuncusu ödülü Cristiano Ronaldo'ya gitti.