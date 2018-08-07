Galatasaray'dan flaş açıklama!

Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu çevresinde ulaşımı rahatlamak amacıyla çevre düzenlemesi yapılacağını açıkladı.

Taraftarların stada ulaşımda birçok problem yaşaması üzerine Galatasaray yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek çevre düzenlemesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyeti, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda ağırladı.

Toplantıda stadın ulaşımının rahatlaması açısından yapılacak çalışmalar ile ilgili kararlar alındı.

“Açıldığı 2011 yılından bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nın çevresi ve stada giriş çıkışlarda yaşanan sorunların çözümü için bugün önemli bir adım atıldı.

Stat çevresindeki sorunlar yerinde tespit edilerek, mevcut merdivenlerin yenilenmesi ve yeni merdivenlerin eklenmesi, yeni bir üst geçidin yapılması ve çevre düzenlemesinin geliştirilmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gerekli her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Bu kapsamda, Başkanımız Mustafa Cengiz, 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcımız Yusuf Günay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyeti, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı.

Toplantıda, Vadi İstanbul’a doğru giden güzergahta yeni bir merdiven yapılması, metro girişi üzerindeki merdivenlerin genişletilmesi ve havaray sisteminin yanındaki bölgeye yeni merdivenlerin eklenmesi hususunda karar alındı. Bu sayede, başlayacak yeni sezon içinde taraftarlarımızın Türk Telekom Stadı’na ulaşım ve tahliye konusunda yaşadığı sıkıntılar giderilmiş olacak.

Görüşmede Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun çevresi ve stadyuma ulaşımda yaşanan sorunlar ele alınarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal'ın destekleriyle kısa sürede gerekli işlemlerin yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.

Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Muhammed Şahin ve Ulaşım Koordinasyon Müdürü Mükremin Kara da yer aldı.”