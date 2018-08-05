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Galatasaray bu fotoğrafı kullandı!

Galatasaray’ın futbol takımı doktoru Yener İnce, Akhisarspor ile oynayacakları Süper Kupa finali öncesinde kötü haldeki stat zemininin fotoğrafını paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Galatasaray bu fotoğrafı kullandı!

Galatasaray’ın futbol takımı doktoru Yener İnce, Akhisarspor ile oynayacakları Süper Kupa finali öncesinde kötü haldeki stat zemininin fotoğrafını paylaşarak tepkisini dile getirdi.

05 Ağustos 2018 Pazar 20:54
Galatasaray bu fotoğrafı kullandı!

Galatasaray’ın futbol takımı doktoru Yener İnce, Akhisarspor ile oynayacakları Süper Kupa finali öncesinde kötü haldeki stat zemininin fotoğrafını paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde Instagram hesabından bir paylaşım yapan Yener İnce, “Bu resim akşam oynayacağımız sahaya ait” ifadelerini kullandı.

İşte İnce’nin o paylaşımı;

“Hafta boyunca sayın hocamızın , sevgili teknik ekibin yardımları ve sağlık ekibimizin büyük çabalarıyla çok şükür takımımızı bu finale eksiksiz getirmeyi başardık. Gördüğünüz bu resim akşam oynayacağımız sahaya ait. Bahane üretmeyecek ve tedbirlerimizi alacağız. Ancak bu zeminin futbol oynamaya elverişli olmadığı ve Allah korusun sakatlık riskinin normalin çok üstünde olduğu da bir gerçek. 2018 yılı Süper Kupa finali hak ettiği gibi süper bir zeminde oynanmalı. Keyifli ve sakatlıksız bir final olur inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

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Son Güncelleme: 05.08.2018 20:57
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