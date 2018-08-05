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Galatasaray-Akhisarspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Galatasaray-Akhisarspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 22:12
Galatasaray-Akhisarspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

Galatasaray-Akhisarspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Galatasaray ile Akhisarspor, Türkiye Süper Kupası için mücadele ediyor.Çüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

41' Gelişen Akhisarspor atağında topla buluşan Seleznyov, Serdar Aziz'den sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla uzak direğe düzgün bir vuruş yaptı fakat top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

15' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mustafa Yumlu, Sofiane Feghouli 'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırdı.

5' Hızlı gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Seleznyov, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi.

1' Zorlu mücadele Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle başladı.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Fernando, Nagatomo, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

AKHİSARSPOR:Fatih Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov

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