G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı başladı

G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın da katılımıyla Arjantin’in Salta kentinde başladı.

G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nın resmi açılışı, delegelerin çalışma toplantısının ardından bakanlar için verilen akşam yemeğiyle yapıldı.

Ana gündem "Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme"

Toplantı, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin dijital ekonomiden sorumlu bakanlarını bir araya getirdi.

Davet üzerine Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın temsil ettiği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetleriyle uluslararası örgütlerin temsilcileri de katılacak.

Dijital ekonomiden sorumlu bakanların 5'er dakikalık konuşmalar yapacağı ikinci günde ise, aile fotoğrafı çekimi ve Bakanlar Bildirisi'nin kabulü olacak.

Ana gündem maddesi "Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme" olacak toplantı kapsamında e-devlet düzenlemeleri, dijital ekonominin ölçümü, yeni gelişen teknolojiler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve geleceğin işleri gibi konularda ülkelerin kendi uygulama ve değerlendirmeleri paylaşılacak.

Bakan Varank, Türkiye'nin projelerini anlatacak

Bakanı Varank toplantıda, Türkiye’nin söz konusu alanlarda hayata geçirdiği projeleri gündeme getirecek.

Varank'ın mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde ise, dijitalleşme alanındaki politikalarda tecrübe paylaşımı yapılacak ve iş birliği imkanları değerlendirilecek.