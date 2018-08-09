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Fuat Oktay: Mağdur durumda olan bir vatandaşımız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu’daki sel felaketinde herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanamayan vatandaşın olmadığını söyledi.

Fuat Oktay: Mağdur durumda olan bir vatandaşımız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu’daki sel felaketinde herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanamayan vatandaşın olmadığını söyledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:24
Fuat Oktay: Mağdur durumda olan bir vatandaşımız yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu’daki sel felaketinde herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanamayan vatandaşın olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'daki sel felaketi ile ilgili açıklama yaptı.

Bir can kaybının olmadığını belirten Oktay, hasarın boyutunun medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde olduğunu söyledi.

Oktay, sel felaketinde 66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın zarar gördüğünü belirterek, şu an itibarıyla mağdur, herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanamayan vatandaşın olmadığını dile getirdi.

Oktay, "Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz" dedi.

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