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Freni boşalan TIR 4 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Freni boşalan TIR 4 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:10
Freni boşalan TIR 4 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Freni boşalan TIR 4 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İpekyoluCaddesi'nde ters yöne giren 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, karşı yönden gelen 48 V 1336, 63 BC 453, 34 PDE 87 ve 34 PR 2843 plakalı araçlara çarparak devrildi.

Kazada Sabri Yıldız, Müslüm Dal, Mehmet Halil Turan, Abdullah Samak ve bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sabri Yıldız, BalıklıgölDevlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tırın, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdiği öne sürüldü.

Alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yoğun trafikte hızla ilerleyen tırın devrilmesi ve etrafın tozla kaplanması yer alıyor. 

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