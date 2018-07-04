Flaş gelişme! Gözaltına alınan 'medyum' kadın..

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan küçük Leyla ile ilgili, "8-10 gün aç kalması nedeniyle ölmüş. İstismar emaresi yok. Kaçırılma şüphesi var." dedi.



4 yaşındaki Leyla Aydemir, Ağrı'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Leyla'nın babası cenaze töreninin yapılmasını istemedi.



Öte yandan, gözaltına alınan kişinin kadın olduğu iddia edildi. Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum' olduğunu iddia eden kadın, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kadının köye gelip, Leyla'nın ailesine "Kızınız burada, şurada" diyerek, yer gösterdiği öne sürüldü. Polis ve jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.



Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, dün, 18 gün sonra ise cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

Dün gece yarısı otopsi işlemleri içinErzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leya Aydemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30'da amcası tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla AğrıDevlet Hastanesi Ek Binası'ndaki morga götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

BABASI CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi.

'MEDYUM' KADIN GÖZALTINDA

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum' olduğunu iddia eden kadın, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kadının köye gelip, Leyla'nın ailesine "Kızınız burada, şurada" diyerek, yer gösterdiği öne sürüldü.

MEDYUM' KADIN SERBEST BIRAKILDI

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum' olduğunu iddia eden kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Leyla Aydemir (4) ile ilgili Vali Süleyman Elban açıklamalarda bulundu. Leyla'nın açlıktan öldüğünün belirlendiğini ve kaçırıldığını açıklayan Elban, "Gözaltı var, bazı ipuçları var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Savcılığımızın yoğun değerlendirmesi var" dedi.

Ağrı Valisi Elban, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Leyla'nın ölümüyle ilgili otopsi raporunda bazı tespitler olduğunu kaydeden Vali Elban, şunları söyledi:

"Bayramın 1'inci günü, 15 Haziran günü, Bezirhane köyündeki dedesinin yanına bayrama giden Leyla, aynı gün saat 10.00 itibarıyla kaybolmuştu. 18 günlük aramalar sonucunda dün saat 17.45 itibarıyla köyün 3 kilometre kuzeyinde derede cansız bedenine ulaştık. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde, yavrumuzun yaklaşık kaybolduktan sonra 8- 10 gün içinde ölmüş olduğu sonucunu varıldı. Ölüm hadisesinden sonra da bulunduğu güne kadar beklediği bir yerde ve dün bulunduğu tarihten de 2- 3 gün içerisinde derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun aç bırakılması. Açlık nedeniyle ölmüş. Çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil; yine o süre zarfında kuş ya da vahşi hayvan tarafından zarar verilme söz konusu değil. İlk ceset alındığında üzerinde görülen kırmızı izlerin güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzu otopsi tamamlandı, aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze sabah 05.00 itibarıyla teslim edildi ve erken saatlerde de aile ve köylüler yavrunun cenazesini defnettiler. İnşallah bu son kaybolan yavrumuz olur, diye temenni ediyorum."

'BAZI İPUÇLARI VAR'

Gazetecilerin gözaltı olup, olmadığını sorduğu Vali Elban, "Gözaltı var, bazı ipuçları var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Savcılığımızın yoğun değerlendirmesi var. Jandarma, emniyet güçleri yoğun çalışmalarını devam ettiriyor. Gözaltı sayısını şu an için açıklayamıyorum" diye yanıt verdi.

'KAÇIRILDI'

Bir gazetecinin "Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu?" sorusu üzerine "Kaçırıldı" diyen Vali Elban, olay yerinin, daha önce AFAD ekipleri ve balık adamlar tarafından defalarca bakılan bölge olduğunu söyledi. Elban, "Drone ile havadan görüntüleri alındı. Adli Tıp raporuna göre birkaç gün içerisinde oraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Şu an için adli tatbikat devam ediyor. Bölgeye ot biçmeye giden bir köylü görüyor" dedi.

GÜVENLİK NEDENİYLE KAÇIRDIĞI YERE GİDEMEDİ

Minik Leyla'nın otopsisi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Zayıf düştüğü belirlenen Leyla'nın, 2- 3 gün önce Kurudere mevkisindeki dere yatağına bırakıldığı ihtimali üzerinde durulurken, otopside darp izine rastlanmadı.

Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir'in köyde konulduğu yere gidilemediği üzerinde durulurken, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Leyla'nın öldüğünü fark eden kişi ya da kişiler, sakladıkları yerden cansız bedeni alıp, dere yatağına attığı üzerinde duruldu.

Yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in kalça kısmında güneş yanığı oluştuğu tespit edildi. Tecavüz bulgusu çıkmayan Leyla Aydemir'in vücudundan alınan örnekler incelemeye alındı. Anne Şükran Aydemir, kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

EYLÜL'ÜN BABASINDAN LEYLA'NIN BABASINA TELEFON

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'i arayarak başsağlığı diledi.

TÜM TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Ağrı’da 18 gün önce, kaybolan Leyla Aydemir’den (4) dün acı haber geldi. Leyla’nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki daha önce arama yapıldığı belirtilen yerde dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 3’ü erkek, 7 çocuğundan 6’ncısı olan Leyla, bayramın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir’in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK’lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla bir türlü bulunamadı.

Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca köye Avrupa’nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleriyle, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri ‘Modül’ ve ‘Mavi’ de çalışmalarda kullanıldı.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Valilik tarafından Leyla’nın kaybolmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm MOBESE kameraları incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm MOBESE kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır” denildi.

Leyla’nın cansız bedeni, daha önce didik didik edilen Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.

Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen iki savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

MAVİ BONCUKLU KOLYESİ BOYNUNDA BULUNDU

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunarak tüm Türkiye'yi yasa boğan Leyla Aydemir'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

‘YARA İZİ VARDI’

Acı haberi alan Leyla’nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Dede Zeki Aydemir, “Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin” dedi.