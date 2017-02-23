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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Fırat Kalkanı'nda Bab Ele Geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini de ele geçirdi.

Fırat Kalkanı'nda Bab Ele Geçirildi
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TSK DESTEKLİ ÖSO GÜÇLERİ, BAB İLÇESİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'TAN KURTARDI

Bab, 23 Şubat 17 : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini de ele geçirdi.

Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, merkezinin tamamını terör örgütü DEAŞ'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, hâlihazırda DEAŞ'ın döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.

Bab'daki harekâtta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekâtında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerleme seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı.

Harekâtın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.

(AA/RU/ŞEB)

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