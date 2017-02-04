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04 Şubat 2017 Cumartesi 12:40

Fırat Kalkanı Harekatı

Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı'nın 165'inci gününde, Suriye'nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında, 4'ü terör örgütü DEAŞ'ın &#34;sözde emiri&#34; olmak üzere 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı
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HAREKATIN 165'İNCİ GÜNÜNDE SURİYE'NİN BAB VE BZAGAH BÖLGELERİNE YÖNELİK HAVA HAREKATI VE ÇATIŞMALAR SIRASINDA, 4'Ü TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN "SÖZDE EMİRİ" OLMAK ÜZERE 51 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

BAB VE BZAGAH BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLEN 65 TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ HEDEFİNE YÖNELİK DÜZENLENEN HAVA HAREKATI SONUCUNDA, BARINMA MAKSATLI KULLANILAN 56 BİNA VE 3 KARARGAH YAPISI İMHA EDİLDİ

Ankara, 4 Şubat 17 : Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı'nın 165'inci gününde, Suriye'nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında, 4'ü terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olmak üzere 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 165'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet gruplarınca, kara ve havadan yoğun ateş desteğiyle planlı harekatın icrası devam ediyor.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 200 terör örgütü DEAŞ hedefine, ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesisleri baskı altına alındı. Bu hedeflerden bazıları kullanılamaz hale getirildi.

56 BİNA VE 3 KARARGAH BİNASI İMHA EDİLDİ

Koalisyon güçlerince Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik yürütülen 8 hava harekatı sonucunda, ikişer savunma mevzisi ve silahlı araç kullanılamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 terör örgütü DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen harekat sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargah yapısı imha edildi.

Hava harekatı ve çatışmalarda 4'ü DEAŞ'ın "sözde emiri" olmak üzere 51 terör örgütü DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerince 24 el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 656 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü imha edildi.

(AA/ÖZ/HA)

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