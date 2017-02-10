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10 Şubat 2017 Cuma 08:48

Fırat Kalkanı HarekÂtı’nda 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 171'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 165 hedef ateş altına alındı, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı HarekÂtı'nda 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK FIRAT KALKANI HAREKÂTI’NIN 171'İNCİ GÜNÜNDE 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 165 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Ankara, 10 Şubat 17 : Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 171'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 165 hedef ateş altına alındı, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı sürüyor.

Harekatın 171'inci gününde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasına devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 154 DEAŞ hedefine atış yapılırken, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 11 DEAŞ hedefine yönelik hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta barınma amaçlı kullanılan 7 bina, 3 karargâh binası ve bir cephanelik imha edildi.

Topçu atışları, hava harekâtı ve çatışmalarda DEAŞ mensubu 23 terörist etkisiz hale getirildi.

(AA/RU/GÜL)

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