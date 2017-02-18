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18 Şubat 2017 Cumartesi 14:45

Fırat Kalkanı HarekÂtı...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 179'uncu gününde 104 DEAŞ hedefi vuruldu. Yapılan topçu atışları ve düzenlenen hava harekâtlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı HarekÂtı...
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKÂTI’NIN 179'UNCU GÜNÜNDE 104 DEAŞ HEDEFİ VURULDU

YAPILAN TOPÇU ATIŞLARI VE DÜZENLENEN HAVA HAREKÂTLARI SONUCUNDA 16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ankara, 18 Şubat 17 : Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 179'uncu gününde 104 DEAŞ hedefi vuruldu. Yapılan topçu atışları ve düzenlenen hava harekâtlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı sürüyor.

Harekatın 179'uncu gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 95 hedefe atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'a ait 9 hedefe hava harekâtları düzenlendi. Hava harekâtları sonucu, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 9 bina, 2 araç, bir akaryakıt istasyonu imha edildi.

Yapılan topçu atışları ve düzenlenen hava harekâtları sonucunda 16 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekâtlarında ise 5 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi, bir barınma yeri imha edildi.

Harekât kapsamında El Bab'ın iç kısımlarının DEAŞ terör örgütünün geride kalan unsurlarından ve tuzaklanmış patlayıcılardan tamamen temizlenmesi amacıyla hava harekâtları, topçu atışları desteğiyle arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

(AA/RU/SEL)

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