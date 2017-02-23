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23 Şubat 2017 Perşembe 09:56

Fırat Kalkanı HarekÂtı’nda 56 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 184'üncü gününde DEAŞ'a ait 104 hedef karadan ve havadan vuruldu.

Fırat Kalkanı HarekÂtı'nda 56 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN FIRAT KALKANI HAREKÂTI’NIN 184'ÜNCÜ GÜNÜNDE DEAŞ'A AİT 104 HEDEF KARADAN VE HAVADAN VURULDU

TOPÇU ATIŞLARI, DÜZENLENEN HAVA HAREKÂTI VE MEYDANA GELEN ÇATIŞMALARDA 56 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

 Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 184'üncü gününde DEAŞ'a ait 104 hedef karadan ve havadan vuruldu.

Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı sürüyor.

Harekâtın 184'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın DEAŞ terör örgütü mensuplarından temizlenmesine yönelik çalışmalara devam edildi, iki mahallede daha kontrol sağlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 90 hedefe atış yapılarak örgütün barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile silah ve araçlar baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'a ait 14 hedefe hava harekâtı düzenlendi. Hava harekâtları sonucu, teröristlerce barınma amacıyla kullanılan 12 bina, bir tünel ve bir bombalı araç imha edildi.

Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekâtları sonucunda 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, bir bombalı araç da imha edildi.

Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.

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