HAREKÂTIN 166'NCI GÜNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 220 HEDEF, FIRTINA OBÜSÜ, ÇOK NAMLULU ROKETATAR VE TANK ATIŞLARIYLA BASKI ALTINA ALINDI

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINCA BAB VE BZAGAH'A DÜZENLENEN HAVA HAREKÂTINDA BÖLGEDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 39 HEDEF VURULDU

HAREKÂTLAR VE GÜN İÇİNDEKİ ÇATIŞMALAR SONUCU 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 166'ncı gününde, DEAŞ'a ait 259 hedef havadan ve karadan vuruldu. Gün içindeki çatışmalar ve harekâtlarda 33 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekât devam ediyor.

Harekâtın 166'ncı gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 220 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Bab ve Bzagah'a hava harekâtı düzenlendi. Savaş uçaklarının bölgedeki 39 hedefi vurduğu harekâtta teröristlerin barındıkları 32 bina, 3 karargâh binası, cephanelik, iki bomba yüklü araç ve bir tünel girişi imha edildi.

Harekâtlar ve gün içindeki çatışmalarda 33 terörist öldürüldü, 4 terörist yaralandı.

Harekâtın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın imha edildi.