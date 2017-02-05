Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Şubat 2017 Pazar 07:56

Fırat Kalkanı HarekÂtı

Fırat Kalkanı HarekÂtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

HAREKÂTIN 166'NCI GÜNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 220 HEDEF, FIRTINA OBÜSÜ, ÇOK NAMLULU ROKETATAR VE TANK ATIŞLARIYLA BASKI ALTINA ALINDI

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINCA BAB VE BZAGAH'A DÜZENLENEN HAVA HAREKÂTINDA BÖLGEDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 39 HEDEF VURULDU

HAREKÂTLAR VE GÜN İÇİNDEKİ ÇATIŞMALAR SONUCU 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 166'ncı gününde, DEAŞ'a ait 259 hedef havadan ve karadan vuruldu. Gün içindeki çatışmalar ve harekâtlarda 33 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekât devam ediyor.

Harekâtın 166'ncı gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 220 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Bab ve Bzagah'a hava harekâtı düzenlendi. Savaş uçaklarının bölgedeki 39 hedefi vurduğu harekâtta teröristlerin barındıkları 32 bina, 3 karargâh binası, cephanelik, iki bomba yüklü araç ve bir tünel girişi imha edildi.

Harekâtlar ve gün içindeki çatışmalarda 33 terörist öldürüldü, 4 terörist yaralandı.

Harekâtın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın imha edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası! Çok Sayıda Yaralı Var Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası! Çok Sayıda...
Dünyada 200 Binde Bir Görülüyor… Ankara’da Doğdular Dünyada 200 Binde Bir Görülüyor… Ankara’da...
Çavuşoğlu'ndan Latin Amerika Ve Karayipler'e "stratejik Ortaklık" Çağrısı Çavuşoğlu'ndan Latin Amerika Ve Karayipler'e "stratejik...
Türkiye'ye "tam Nato Üyeliği" Vermek İstememişler Türkiye'ye "tam Nato Üyeliği" Vermek...
Fırat Kalkanı Harekatı Fırat Kalkanı Harekatı
İstiklal Caddesi'nde üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan'a rekor tazminat İstiklal Caddesi'nde üzerine 250 kiloluk cam...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası! Çok...

Haberi Oku