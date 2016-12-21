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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:51

Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yapılan hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 24 hedef imha edildi, 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı Sürüyor
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN OPERASYON KAPSAMINDA EL BAB'A HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

HAREKATTA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 24 HEDEF İMHA EDİLDİ, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 40'IN ÜZERİNDE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SABAHKİ ÇATIŞMALARDA AĞIR YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU, BÖYLECE ŞEHİT ASKERLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yapılan hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 24 hedef imha edildi, 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamında El Bab'daki yoğun çatışmalar sürüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 10.00-11.30 saatleri arasında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait savunma mevzileri ve barınma yerlerinin olduğu 24 hedef imha edildi. İlk belirlemelere göre, 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda yaralı ise diğer teröristler tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Şehit sayısı 4'e çıktı

Bu arada sabahki çatışmalarda yaralanan ve sevk edildiği hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı askerin şehit olduğu bildirildi. Böylece çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 15 askerin tedavisi ise sürüyor.

Askeri kaynaklar, El Bab'daki çatışmaların terör örgütü DEAŞ'ın sözde kalesi haline getirilen şehir hastanesi civarında ağırlık kazandığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlarca hastane bölgesinde büyük ölçüde kontrol sağlanırken, hastanenin bulunduğu hakim arazinin ele geçirilmesinin ardından terör örgütünün El Bab'daki hakimiyetinin büyük ölçüde kırılacağı vurgulandı. Bu nedenle teröristlerin canlı bomba ve patlayıcı yüklü araçlarla saldırılar düzenlemeye çalıştığını belirten yetkililer, hava harekatı sırasında 4 bomba yüklü aracın, içindeki teröristlerle vurulduğunu kaydetti.


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