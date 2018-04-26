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Fırat Kalkanı Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu...

Görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan asker, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu...

Görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan asker, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:01
Fırat Kalkanı Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu...

Fırat Kalkanı Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu

Görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan asker, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan'da görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

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Açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 216 günlük bilançosu!

Fırat Kalkanı operasyonunun tamamlandığını dün Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıklarken operasyonun bilançosu da ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 600 ÖSO, 67 Türk askeri şehit olurken, 3 bini aşkın terörist öldürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Fırat KalkanHarekatıAskerşehit
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