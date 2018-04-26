Fırat Kalkanı Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu
Görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan asker, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan'da görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Fırat Kalkanı Harekatının 216 günlük bilançosu!
Fırat Kalkanı operasyonunun tamamlandığını dün Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıklarken operasyonun bilançosu da ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 600 ÖSO, 67 Türk askeri şehit olurken, 3 bini aşkın terörist öldürüldü.