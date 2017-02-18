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18 Şubat 2017 Cumartesi 08:57

Firari Hükümlü Kıbrıs'ta Yakalandı

12 senedir aranan firari hükümlü Kıbrıs'ta yakalandı

Firari Hükümlü Kıbrıs'ta Yakalandı
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ADANA'NIN CEYHAN İLÇESİNDE, 2005'TE 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINA KARIŞTIĞI İDDİASIYLA 3 KEZ MÜEBBET VE 20 YIL AĞIR HAPİS CEZASI ALAN KİŞİ, SAHTE KİMLİKLE YAŞADIĞI KKTC YAKALANARAK, ADANA'YA GETİRİLDİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2005'te 4 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 3 kez müebbet ve 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan kişi, sahte kimlikle yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı.

Biri gazino sahibi 4 kişinin, 2 Temmuz 2005'te uzun namlulu silahlarla öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 3 kez müebbet ve 20 yıl ağır hapisle yargılanan İlker Aydar, cezası kesinleşmediği için Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında 5 yıldan fazla tutuklu kaldığı gerekçesiyle 2010'da tahliye edildi.

Yargıtayın 2011'de hakkındaki cezayı onamasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydar'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Aydar'ın tahliye edildikten sonra Turan Bilir adına düzenlenen sahte kimlikle 2011'de KKTC'ye giriş yaptığını tespit etti.

KKTC ve Adana Emniyet Müdürlüğü polisleri, Aydar'ı, 10 Şubat Cuma günü, KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Sınırüstü köyündeki bir adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adana'ya getirilen Aydar, geniş güvenlik önemleri altında Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

İlker A'nın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

 OLAY

Ceyhan'da, 2 Temmuz 2005'te gazino sahibi Mehmet Ozan 01 VF 011 plakalı otomobiliyle sabaha karşı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken, başka bir araçtan kalaşnikof marka tüfekle ateş açılmış, saldırıda, Ozan (37) ile araçta bulunan Halil Yılmaz (27) ve Hakan Akkuş (24) olay yerinde, Mahmut Akıllı (50) ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, İlker Aydar 3 kez müebbet ve 20 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılken, diğer sanıklardan Erkan Kımızoğlu, İhsan Akboz ve Kadir Söğüt'ün 4'er kez müebbet, tutuksuz 7 sanığın da suç örgütü üyeliği suçlamasıyla birer yıl ağır hapis cezasına çarptırılmalarına, tutuksuz 23 sanığın da delil yetersizliğinden beraatlarına karar verilmişti.

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