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Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı

İstanbul’da toplanan Filistinli gruplar, ABD’nin dayatmasına ve İsrail işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı

İstanbul’da toplanan Filistinli gruplar, ABD’nin dayatmasına ve İsrail işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:47
Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı

Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı

İstanbul’da toplanan Filistinli gruplar, ABD’nin dayatmasına ve İsrail işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu.

İstanbul'da bir araya gelen Filistinli gruplar, İsrail işgalini pekiştireceği belirtilen ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan ABD planına karşı ve Filistin'in iç bölünmüşlüğünün bitirilmesi için ortak bir deklarasyon yayımladı.

Hamas, Fetih, Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Filistin Ulusal Girişimi Hareketi, Filistinli akademisyen, araştırmacı ve STK temsilcileri tarafından yayımlanan deklarasyonda, ABD'nin ve İsrail'in dayatmalarına karşı ortak mücadele çağrısında bulunuldu.

Siyasi Kalkınma Vizyonu Merkezi ve Stratejik ve Diplomatik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen toplantıya, Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Bedran ile Musa Ebu Merzuk, Fetih Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Hindi, FHKC Genel Sekreter Yardımcısı Ebu Ahmed Fuad, FHDKC'den Nihad Ebu Guş ile Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi katıldı.

Filistinli gruplar tarafından yayımlanan deklarasyonda, uluslararası hukuku ihlal ettiği, Filistinlilerin haklarını hiçe saydığı ve tamamen İsrail'in vizyonuna göre oluşturulduğu belirtilen ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kesin bir dille reddedildi.

Filistin'in ulusal ve meşru haklarına bağlılık vurgusu yapılan deklarasyonda, bu haklar "başta Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı olmak üzere, ulusal kaderi tayin etme, başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hakkı." şeklinde sıralandı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesinin reddedildiği deklarasyonda, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti olarak kalmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Filistin topraklarını Yahudileştirme politikalarının ve İsrail vatandaşı olanlar da dahil Filistinlilerin temel haklarını ihlal eden kanunların reddedildiği deklarasyonda, İsrail tarafından çıkarılan Yahudi ulus devlet yasasının Filistinlilerin varlığına yönelik tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Deklarasyonda, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu belirtilerek, Filistinlilerin iç ihtilaflarını bir tarafa bırakarak, zor zamanda omuz omuza vermenin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Özellikle başta Hamas ve Fetih hareketleri olmak üzere Filistinli grupların iç bölünmüşlüğü bitirme çağrılarına bir an önce kulak vermesinin gerekliliğine dikkatin çekildiği deklarasyonda, "Yüzyılın Anlaşması planı başta olmak üzere, İsrail işgaline karşı birlik olmadan Filistin devletinin ve halkının mücadele etmesi zordur. Tüm tarafların birlikte hareket etmeden tehditlerle mücadele etmesi mümkün olamaz." denildi.

Deklarasyonda, Filistin devletinin ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) yönlendirilmesi ve uluslararası arenada İsrail'in ihlallerine karşı mücadelesinin desteklenmesi vurgulandı.

Filistin'in iç bölünmüşlüğünü bitirme çabalarına paralel olarak, Filistin'in içeride ve diasporadaki yapılanmalarının da ortak bir şekilde Yüzyılın Anlaşması'na karşı hareket etmesi gerektiğine değinilen deklarasyonda, her Filistinlinin katılacağı toplumsal faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Filistinli gruplar adına deklarasyonu okuyan Siyasi Kalkınma Vizyonu Merkezi Müdürü Ahmed Atavine, forumu düzenleyen tarafların Filistin Ulusal Diyalog Forumu'na katılan taraflar arasında muntazam bir şekilde görüşmeleri sağlamak üzere hareket edeceğini belirtti.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere haziranda Ortadoğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.

İsrail'in HaYom gazetesi, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün liderlerinin, Kushner'e Yüzyılın Anlaşması planına destek verdiklerini açıkladıklarını" duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda arabuluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da "Kushner ve Greenblatt'ın Ortadoğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı" olduğunu ifade etmişti.

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