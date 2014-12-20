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Fetullah Gülen Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul merkezli ''paralel yapı'' soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Fetullah Gülen Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul merkezli ''paralel yapı'' soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

20 Aralık 2014 Cumartesi 07:01
Fetullah Gülen Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
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 İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul merkezli ''paralel yapı'' soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Yakalama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Aralık 2014'te, Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, ''Kamuoyunda hizmet hareketi olarak bilinen medya, ekonomi ve bürokrasi alanlarında kanun ve nizamlara aykırı yapılandığı değerlendirilen suç örgütünün lideri olan şüpheli Fethullah Gülen'in, 1998 yılında yurt dışına çıktıktan sonra bir daha ülkeye dönmediği'' kaydedildi.

Talep yazısında, halen Amerika'da yaşadığı belirtilen Gülen'in, ''Soruşturma kapsamında suç işlediğine dair yeterli somut bulgulara ulaşıldığı ve uzun süreden beri yurt dışından olması nedeni ile kendisine ulaşılmasının mümkün olmadığı'' ifade edildi. Yazıda, bu nedenlerle şüpheli Gülen hakkında, CMK'nın 94. maddesi uyarınca yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

Talep, Sulh Ceza Hakimliği'nce karara bağlayacak.

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