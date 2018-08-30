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FETÖ’cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

FETÖ elebaşı Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

FETÖ’cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

FETÖ elebaşı Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:42
FETÖ’cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

FETÖ elebaşı Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Ermenistan basınında yer alan haberde, terör örgütü FETÖ’cü Kemal Öksüz’ün dün Ermenistan’da kıskıvrak yakalandığı ifade edildi. ABD tarafından 23 Ağustos’ta aranan Öksüz’ün Ermenistan’da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.

Ermeni basınında yer alan haberde Öksüz’ün Interpol tarafından arandığı dün yapılan operasyonla yakalandığı belirtildi. Yerel basındaki haberlerde Öksüz’ün ABD vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği belirtildi.

YAKALANMA SEBEBİ: KONGRE ÜYELERİNE USULSÜZLÜK

Ermeni basını, Öksüz’ün geçmişte bir sivil toplum örgütünde çalıştığı ve bu süreç içerisinde Türk ve ABD vatandaşlarını Türkiye ve Azerbaycan seyahatleriyle bir araya getirmeye çalıştığını yazdı. Ermeni polisinin, yakalama kararı sonrasında takibe geçtiği ve bütün Ermeni polis birimlerinin Öksüz’ü yakalamak için harekete geçtiği duyuruldu.

Öksüz’ün ABD Temsilciler Meclisi’ndeki etik komitesine sahte belgeler sunduğu açıklanırken, 2013 yılında Öksüz’ün bazı kongre üyelerini Azerbaycan ve Türkiye’de ağırladığı ifade edildi. Bu seyahatlerde kongreye sunulan belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen Öksüz’ün 9 kongre üyesine ve 32 ABD’li yetkiliye binlerce dolar değerinde hediye verdiği için yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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