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FETÖ'ye “ankesörlü telefon“ operasyonu

FETÖ'ye “ankesörlü telefon“ operasyonu

18 Kasım 2018 Pazar 08:15
FETÖ'ye “ankesörlü telefon“ operasyonu

ÇANKIRI MERKEZLİ 8 İL VE KKTC'DE, FETÖ/PDY'NİN MAHREM YAPISINDAKİ KİŞİLERLE ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA İLETİŞİM KURDUKLARI İDDİASIYLA 8'İ MUVAZZAF, BİRİ İHRAÇ EDİLMİŞ 9 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 9 asker gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari, Şırnak ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş 9 subay ve astsubay yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Güncelleme: 18.11.2018 11:21
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