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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:02
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'DE, FETÖ ŞÜPHELİSİ 5 KİŞİ, YASA DIŞI YOLLARDAN YUNANİSTAN'A GİTMEK İSTERKEN SINIRDA GÖZALTINA ALINDI
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı. 
"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihabari katkılarıyla 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İsmet Y. (50), Mustafa Y. (21), Derya Y. (45) ve Rümeysa Y. (24) gözaltına alındı.
Grubun yanındaki çocuklar, şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.
Zanlıların bazıları hakkında yakalama kararı ve ByLock kaydı bulunduğu öğrenildi. 
Şüpheliler, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
 

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Son Güncelleme: 25.08.2018 17:32
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