FETÖ'nün Şanlıurfa "para kasası" yakalandı
Gaziantep'te FETÖ'nün Şanlıurfa yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Kavunluk Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Şanlıurfa'daki FETÖ soruşturmasında aranan ve örgütün "para kasası" olduğu öne sürülen C.Y. gözaltına alındı.
"Kasten yaralama" suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen C.Y, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek.